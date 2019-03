Hannover (dpa) - Hannover 96 bangt vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FC Schalke 04 um den Einsatz seines brasilianischen Stürmers Jonathas.

"Der Einsatz ist gefährdet. Er hat ein Ziehen am Hüftbeuger verspürt", sagte Trainer Thomas Doll am Donnerstag. "Jonny will unbedingt spielen. Er hat sich heute behandeln lassen. Aber das ist ein Lauf gegen die Zeit. Wir müssen sehen, ob wir das noch hinbekommen. Wir hoffen natürlich, dass er uns zur Verfügung steht."

Das Heimspiel gegen den Tabellen-15. Schalke (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) ist für den Vorletzten aus Hannover eine der letzten Chancen, um im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch einmal eine Wende zu schaffen. "Wir sind nicht total abgeschlagen. Die Hoffnung ist immer noch da, dass wir am letzten Spieltag den Relegationsplatz erreichen. Dafür sollten wir dieses Spiel gegen Schalke gewinnen", sagte Doll.

