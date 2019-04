Frankfurt (dpa) - Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart ist nach seiner Spuck-Attacke vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer harten Strafe belegt worden.

Der 22-jährige Argentinier wurde bis einschließlich 25. Mai gesperrt, wie der DFB mitteilte. Damit könnte Ascacibar erst in einem möglichen Relegationsspiel gegen den Abstieg gegen den Zweitliga-Dritten erst im Rückspiel (27. Mai) wieder für den VfB auflaufen.

Am Samstag hatte Ascacibar in der Nachspielzeit der 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen in die Richtung von Nationalspieler Kai Havertz gespuckt und dafür die Rote Karte gesehen. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga

Mitteilung DFB