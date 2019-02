Leverkusen (dpa) - Wegen seiner steilen Fußball-Karriere hat Nationalspieler Kai Havertz kaum noch Zeit für Klavierstunden.

"Früher habe ich tatsächlich fast täglich gespielt und Unterricht genommen. Heute komme ich leider weniger dazu", sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen der "Bild am Sonntag". Havertz gilt als große Zukunftshoffnung für den Bundesligisten und ließ auch bei seinen zwei Einsätzen im Nationalteam sein großes Talent erkennen.

Am Klavier hat der Jungprofi offenbar eine Vorliebe für moderne Stücke. Jüngst habe er seinem Teamkollegen Julian Brandt "See you again" von Rapper Wiz Khalifa aus dem Actionfilm "Furious 7" vorgespielt, verriet Havertz. "Kai spielt echt gut. Vielleicht wird er der neue Beethoven", urteilte Brandt.

