Zuzenhausen (dpa) - Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zu Bundesliga-Rivale Bayer Leverkusen.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler soll kurz vor der Vertragsunterschrift bei den Rheinländern stehen, wie die "Sport Bild" berichtete. Demirbay verfügt demnach in Hoffenheim über eine Ausstiegsklausel, die er am Saisonende ziehen will.

Der Offensivspieler läuft seit 2016 für Hoffenheim auf und ist diese Saison einer der Leistungsträger im Team von Julian Nagelsmann. In der DFB-Auswahl feierte Demirbay im Juni 2017 sein Debüt und bestritt eine weitere Partie für die Nationalmannschaft beim Confederations Cup. Hoffenheim kämpft in dieser Saison als Tabellenachter noch um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, Leverkusen hat als Fünfter gute Chancen auf die Champions League.

