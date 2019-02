Zuzenhausen (dpa) - Der brasilianische Stürmer Joelinton von der TSG 1899 Hoffenheim gerät immer mehr ins Blickfeld anderer Clubs und soll vor einem Wechsel zu Newcastle United stehen.

Nach einem Sport1-Bericht vom 23. Februar wäre bei einem Wechsel in die Premier League eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro fällig. "Wie üblich kommentieren wir solche Gerüchte nicht", sagte Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem. Joelinton steht bei dem Fußball-Bundesligisten bis 30. Juni 2022 unter Vertrag.

Newcastle kämpft allerdings noch gegen den Abstieg. Joelinton hat nach einer zweijährigen Ausleihe zu Rapid Wien in dieser Saison den Durchbruch in Hoffenheim geschafft und ist Stammspieler bei Trainer Julian Nagelsmann.

Nach "Bild"-Angaben ist Joelinton (sechs Saisontore) aber auch ein Kandidat bei RB Leipzig, falls Nationalstürmer Timo Werner die Sachsen am Saisonende verlässt. Dann würde der 22-Jährige seinem Chefcoach Nagelsmann folgen, der im Sommer nach Leipzig geht. Joelinton kann am Montag (20.30 Uhr) schon mal bei RB vorspielen: Da tritt Hoffenheim in Leipzig an.

Hoffenheims Rekord-Transfer ist bisher ebenfalls ein Brasilianer: Roberto Firmino wechselte 2015 für etwa 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool. Bei der TSG gibt es einige Kandidaten, die den Club am Saisonende trotz laufender Verträge möglicherweise verlassen - vor allem wenn die Kraichgauer die Champions-League-Qualifikation verpassen: allen voran der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric, aber auch Toptalent Nadiem Amiri und der in dieser Spielzeit meist sehr starke Regisseur Kerem Demirbay.

