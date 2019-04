Dortmund (dpa) - Schalkes Trainer Huub Stevens hat nach dem Derby-Sieg bei Borussia Dortmund (4:2) die Aussagen der Verantwortlichen des FC Bayern München wegen der Gerüchte um Schalke-Torhüter Alexander Nübel kritisiert.

"Ich denke, dass sie in München jetzt glücklich sind", sagte Stevens am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF nach dem Sieg bei Münchens Meister-Rivale BVB und ergänzte: "Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise unseren Spielern gegenüber verhalten. Weil das, was letzte Woche passiert ist mit Nübel, das gehört sich eigentlich nicht."

Die Kritik dürfte vor allem an Bayern-Präsident Uli Hoeneß gerichtet sein. Der hatte zu den Gerüchten über Nübel gesagt: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Millionen Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig."

Zuletzt wurde über ein mögliches Interesse der Bayern an Nübel spekuliert. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Schalke läuft noch bis zum Sommer 2020. Über mögliche Irritationen mit den Schalkern sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild am Sonntag": "Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit Herrn Schneider von Schalke. Wir haben kein Interesse daran, wegen Alexander Nübel Unruhe bei Schalke zu stiften." Jochen Schneider ist Sportvorstand auf Schalke.

