Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres ohne Fußball-Profi Jean Zimmer auskommen.

Wie der Bundesligist mitteilte, zog sich der 25 Jahre alte Defensivspieler bereits am 28. September einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Deswegen fehlte Zimmer bei der 1:2-Heimniederlage der Fortuna am Sonntag gegen den SC Freiburg. Alfredo Morales und Oliver Fink haben dagegen ihre Verletzungen auskuriert und nahmen am Montag wieder am Mannschaftstraining teil.

Vereinsmitteilung