Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Torhüter Thomas Kessler um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert.

"Ich bin glücklich, dass ich ins 20. Jahr bei meinem Verein gehen kann und freue mich sehr auf die Aufgaben in der Bundesliga", wird der 33-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. Kessler spielte bereits als Nachwuchsspieler für den 1. FC Köln, als Profi absolvierte er bislang aber nur 32 Pflichtspiele in der Fußball-Bundesliga sowie der 2. Liga. 299 Mal saß er als Ersatztorhüter auf der Bank. Auch in der kommenden Saison wird Kessler hinter Timo Horn als Nummer zwei im Kader des Aufsteigers stehen.

Mitteilung des Vereins