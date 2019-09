Anthony Modeste will in Köln an alte Tage anknüpfen. Foto: Rolf Vennenbernd Rolf Vennenbernd

Köln (dpa) - Torjäger Anthony Modeste will beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln bald wieder für Furore sorgen.

"So langsam muss ich mal mein Torjäger-Kostüm anziehen", sagte der Franzose, der Köln vor zwei Jahren mit 25 Toren in die Europa League schoss, in dieser Saison aber erst einen Treffer erzielte. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) empfängt Köln als Tabellen-16. die direkt davor stehende Hertha aus Berlin.

"Tore zu schießen, ist meine Aufgabe. Aber dafür muss ich auch Futter bekommen", sagte Modeste. Um zu beurteilen, dass er das bisher zu wenig bekommen habe, müsse man "kein Experte sein. Mit solchen Bällen kannst du nix anfangen", erklärte er mit Blick auf die meist weit und hoch geschlagenen Bälle in den ersten Spielen. Doch der 31-Jährige glaubt an baldige Besserung. "Wir haben zuletzt viel Video-Analyse gemacht. Und wir haben viele neue Spieler. Deshalb müssen wir ruhig bleiben und einfach weitermachen."

Dass er beim 0:4 in München aus taktischen Gründen 90 Minuten auf der Bank saß, sei für ihn kein Problem, versicherte Modeste: "Das kann ich akzeptieren. Ich bin Profi." Dass die Mannschaft danach dennoch aufs Oktoberfest gegangen sei, sei wichtig für die Stimmung gewesen.

Homepage des FC