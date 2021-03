Leipzig (dpa) - Auch nach der Verletzung von Weltfußballer Robert Lewandowski rechnet RB Leipzig mit einem starken FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel am Karsamstag.

"Bayern wird auch ohne Lewandowski eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche der "Bild".

Lewandowski muss dem polnischen Fußball-Verband zufolge eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Ein Einsatz des 32 Jahre alten Nationalstürmers für die Partie am Samstag in Leipzig ist somit sehr fraglich. "Grundsätzlich wünscht man keinem eine Verletzung. Es ist schon so, dass wir uns auf uns konzentrieren", sagte Krösche.

Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen hätten eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben. Lewandowski soll am (heutigen) Dienstag in München untersucht werden. 35 Liga-Tore hat er bislang in dieser Saison erzielt und jagt den Tor-Rekord von 40 Treffern von Gerd Müller aus der Saison 1971/72.

