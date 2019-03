Gelsenkirchen (dpa) - Keeper Alexander Nübel hat sich lobend über seinen Konkurrenten Ralf Fährmann beim Bundesligisten FC Schalke 04 geäußert.

"Er ist für mich immer noch einer der besten Torhüter in Deutschland, er will immer spielen. Genauso, wie ich auch spielen will", sagte der 22-Jährige der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" . "Wir sprechen ganz normal über die Dinge, unterhalten uns auch über Sachen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, wir schicken uns zwischendurch Nachrichten." Nübel ist für Trainer Huub Stevens derzeit erste Wahl.

Nübel hofft, dass die Mannschaft des FC Schalke 04 positive Energie aus dieser schwachen Saison zieht. "Daraus kann ein Lerneffekt entstehen. Für mich erlebt man in dieser schwierigen Phase auch Emotionen, die einfach dazugehören und die für das Leben wichtig sind", sagte er. "So etwas behält man länger in Erinnerung als Tabellenplatz fünf." Schalke steht in der Bundesliga auf dem 15. Rang und tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten Hannover 96 an.

Interview der WAZ