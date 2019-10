Weckt offenbar Begehrlichkeiten: Ajax-Coach Erik ten Hag. Foto: James Wilson/CSM via ZUMA Wire/dpa James Wilson

Amsterdam/München (dpa) - Ajax Amsterdam würde Trainer Erik ten Hag bei einem Interesse des FC Bayern nicht um jeden Preis halten wollen.

Sportdirektor Marc Overmars sagte dem TV-Sender Fox Sports: "Man muss doch realistisch sein. Wenn solche großen Vereine auf einen zukommen, dann werden wir uns das immer anschauen." Er zeigte sich erfreut, dass sein Coach bei europäischen Fußball-Topteams gefragt sei.

Ohne zu bestätigen, dass es schon Anfragen für den Trainer des Champions-League-Halbfinalisten gab, berichtete der Ex-Profi (46): "Wenn es um die Zukunftspläne der Spieler geht, dann denken wir immer großzügig mit. Und das gilt für den Trainer auch." Ten Hag hat bei Ajax noch einen Vertrag bis Ende Juni 2022.

Jüngst hatte ten Hag in einem "Kicker"-Interview gesagt, wenn der FC Bayern bei ihm anrufen würde, "dann schließe ich nichts aus". Der 49-Jährige war in München schon Trainer der zweiten Mannschaft, ehe er zum FC Utrecht ging und seit 2017 bei Ajax ist. Mit Amsterdam feierte er im Frühjahr das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie danach auch noch den Gewinn des Supercups. Dazu verpasste er gegen Tottenham den Einzug in das Champions-League-Finale nur knapp.

