Paderborn (dpa) - Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine andere Leistung als zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf angekündigt.

Der stark abstiegsgefährdete Bundesliga-Letzte muss nach Aussage des früheren Fußball-Profis punkten, um weiter auf den Liga-Verbleib hoffen zu dürfen. Daher werde sein Team im Vergleich zum 0:0 in Düsseldorf beim Bundesliga-Restart "viel mutiger auftreten", sagte Baumgart auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Mit lediglich 17 Zählern hat der SCP acht Partien vor Saisonende bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, zehn Punkte ist Mainz auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz entfernt. "Wir müssen mindestens ein Tor machen. Wer das macht, ist mir egal", sagte Baumgart. Notfalls müsse Torhüter Leopold Zingerle mit "nach vorne laufen".

Erstmals wird der Aufsteiger in der heimischen Arena ohne Zuschauer um drei Punkte kämpfen. "An die Geisterspiele kann und will man sich nicht gewöhnen", sagte Baumgart. Doch die Atmosphäre im leeren Stadion dürfe kein Grund für jegliche Ausreden sein. "Für mich ist wichtig, was die Jungs auf dem Platz zeigen und sie direkt mit Anpfiff da sind", betonte der 48-Jährige.

Fraglich sind noch die Einsätze von Sebastian Schonlau, Luca Kilian sowie Sven Michel. "Sie sind nicht im Training. Da müssen wir abwarten. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum Spiel", sagte der Paderborner Coach.

Homepage SC Paderborn