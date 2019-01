Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig leiht bis zum Saisonende den englischen U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe aus. Das gab der Club aus Sachsen bekannt.

Smith-Rowe hatte in Leipzig zuvor den Medizincheck absolviert. Der 18-Jährige kommt vom Premier-League-Club FC Arsenal. Nach Medienberichten soll die Leihgebühr für den Flügelspieler bei rund einer Million Euro liegen. Das kommentierte RB aber ebenso wenig wie eine mögliche Kaufoption. Smith-Rowe gilt in England als hoffnungsvolles Talent, für die erste Mannschaft der Gunners reichte es in dieser Saison aber kaum.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage