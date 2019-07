Wechselt zu RB Leipzig: Christopher Nkunku (r) in Aktion für Paris Saint-Germain. Foto: Claude Paris/AP Claude Paris

Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat das 21-jährige Mittelfeld-Talent Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain verpflichtet. Der Franzose habe einen Vertrag bis zum Jahr 2024 unterschrieben, teilten die Leipziger mit.

"Christopher Nkunku passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unser Anforderungsprofil", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Nkunku selbst erklärte, er sei "überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt." Laut der französischen Tageszeitung "L'Equipe" soll Nkunku 13 Millionen Euro Ablöse plus bis zwei Millionen an Bonuszahlungen kosten.

In der vergangenen Saison bestritt er 29 Pflichtspiele im Team von Trainer Thomas Tuchel und erzielte dabei vier Treffer. Mit PSG gewann er insgesamt dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Für das U21-Nationalteam Frankreichs absolvierte er bislang sechs Partien. In Leipzig trifft Nkunku auf bekannte Gesichter: "Mit Jean-Kévin Augustin habe ich bereits in Paris zusammengespielt, mit Dayot Upamecano und Nordi Mukiele bei der französischen U21-Nationalmannschaft. Daher bin ich optimistisch, dass ich mir hier schnell einfinden kann."

