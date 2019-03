Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick rechnet nach der 0:7-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City mit einer deutlichen Reaktion des kommenden Gegners FC Schalke 04.

"Ich gehe davon aus, dass man nicht so auftreten wird wie gegen City ab der 30. Minute oder gegen Düsseldorf zuhause", sagte Rangnick, der einst selbst die Gelsenkirchener trainiert hat. "Wir erwarten schon deutlich mehr Gegenwehr und eine stärkere Leistung von Schalke", betonte der 60-Jährige.

Die Königsblauen haben seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Für Trainer Domenico Tedesco übernimmt Huub Stevens als Interimscoach den Platz an der Seitenlinie in Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

