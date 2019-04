München (dpa) - Die Glücksgefühle nach dem persönlichen Meilenstein waren Robert Lewandowski anzumerken. Bei der 5:0-Gala seines FC Bayern gegen den Meister-Rivalen Borussia Dortmund knackte der Pole als fünfter Profi der Bundesliga-Historie die Marke von 200 Toren.

Nach dem Doppelpack (17./89. Minute) steht der Stürmer bei 201 Treffern im Fußball-Oberhaus. "Ich bin sehr stolz", sagte der 30-Jährige. "Es freut mich, neben solchen Legenden zu stehen." Er ist die Nummer fünf der ewigen Bestenliste hinter Gerd Müller (365 Tore), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) und Manfred Burgsmüller (213).

Trifft Lewandowski bei den Münchnern weiter so konstant, dann wird er zumindest Burgsmüller und seinen ehemaligen Trainer Heynckes bald einholen. "Es ist noch nicht vorbei", kündigte der Torjäger am Samstag an. "Ich versuche, weiter Tore zu schießen."

Dass der Nationalmannschaftskapitän nach einigen Enttäuschungen erstmals auch in einem entscheidenden Match des Rekordmeisters überzeugte, dürfte für zusätzliche Genugtuung sorgen. Gegen seinen Ex-Verein aus Dortmund traf er zuletzt ohnehin besonders gern: In den vergangenen fünf Liga-Partien gegen den BVB gelangen ihm zehn Tore.

Sein Jubiläumstreffer war "kein typisches Tor", wie Lewandowski einräumte. Er hatte dem überforderten Gegenspieler Dan-Axel Zagadou nach einem Blackout den Ball stibitzt, Torwart Roman Bürki überwunden und den eigenen Abpraller dann artistisch über die Linie geschoben. Der Schlusspunkt gelang ihm aus kurzer Distanz nach einer Vorlage von Serge Gnabry.

Platz Spieler Tore gesamt Elfmetertore 1. Gerd Müller 365 51 2. Klaus Fischer 268 10 3. Jupp Heynckes 220 12 4. Manfred Burgsmüller 213 7 5. Robert Lewandowski 201 22 6. Claudio Pizarro 195 10 7. Ulf Kirsten 182 14 8. Stefan Kuntz 179 30 9. Klaus Allofs 177 10 9. Dieter Müller 177 5

Bundesliga-Rekordtorjäger