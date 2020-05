Berlin (dpa) - Der erste Spieltag in den Fußball-Bundesligen nach der Corona-Pause war für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert eine besondere Nervenprobe.

Er sei "sehr angespannt" gewesen, sagte der 51 Jahre alte Spitzenfunktionär der Deutschen Fußball Liga der "Süddeutschen Zeitung" und berichtete von der Zeit vor dem ersten Anpfiff. "Meine Frau und meine beiden Töchter haben am Wochenende nach Monaten mal wieder die Großeltern besucht, da bin ich lieber nicht mitgefahren - atmosphärisch hätte ich das Familientreffen nicht bereichert. Ich habe stattdessen den Rasen gemäht."

Bis zehn Uhr am Spieltag erhalten die Clubs nach Angaben von Seifert die Ergebnisse der Tests auf das Coronavirus, eine halbe Stunde später müssen die Spielerlisten bei der DFL gemeldet werden. Dann sei er "schon unruhig" gewesen, berichtete Seifert. Anschließend habe er mit der Zweitligakonferenz angefangen, den Spieltag zu schauen. "Man ist da weit entfernt von einem entspannten Fußballnachmittag. Am Ende waren wir positiv überrascht, aber keiner nennt das großartig - großartig ist es erst wieder mit Publikum."

Seifert lobte zudem die organisierten Anhänger für ihr Verhalten am ersten Spieltag nach der Corona-Pause. "Wir sind mit einigen Fanorganisationen im Dialog, und mir war völlig klar, dass die aktive Fanszene viel zu intelligent ist, um ihren Kritikern den Gefallen zu tun, vor den Stadien aufzumarschieren", sagte er und ergänzte: "Die Fans haben sich verhalten, wie man sich in diesen Zeiten verhalten muss."

Rund um die Partien ohne Zuschauer am vergangenen Wochenende war es zu keinen Ausschreitungen oder Aufmärschen von Fans an den Stadien gekommen. Unter anderem die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen hatte unerlaubte Ansammlungen befürchtet. "Ich hatte keinerlei Zweifel daran, dass sich die Fans überall vorbildlich verhalten würden", sagte der 51-Jährige. Man könne gemeinsam "ein bisschen stolz" sein: "Dass sich trotz aller Differenzen das Gesamtsystem Profifußball auf ein gemeinsames Verständnis geeinigt hat."

