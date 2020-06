Düsseldorf (dpa) - US-Nationaltorwart Torwart Zack Steffen hat kein Verständnis für bekannte Sportlerinnen und Sportler, die sich nicht aktiv in den Kampf gegen Rassismus einbringen.

"Ich kann einfach nicht verstehen, warum sich Menschen zurücklehnen und nicht dafür eintreten, insbesondere bei Athleten", sagte der 25-Jährige, der in dieser Saison von Manchester City an den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist, im Interview des Portals "The Athletic". Es sei "enttäuschend", dass sich nicht jeder für den anderen einsetze.

"Rassismus und der Kampf, dem wir als Schwarze gegenüberstehen, sind sehr real, und ich möchte gemeinsam mit meinen Brüdern, Schwester und unseren Verbündeten dagegen kämpfen", sagte Steffen, der seit seiner Kindheit Rassismus erfahren hat.

Im Zuge des Todes von George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hatte Steffen angekündigt, die Initiative "VOYCEnow" zu gründen, mit Hilfe derer sich Athletinnen und Athleten über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Polizeigewalt austauschen und dagegen vorgehen können.

