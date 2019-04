Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Stürmer Johannes Eggestein verlängert, gab der Verein bekannt, ohne Details zur genauen Laufzeit des neuen Kontrakts zu nennen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv", sagte der 20-Jährige. "Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesliga-Spieler werden kann."

Johannes Eggestein ist der jüngere Bruder des Neu-Nationalspielers Maximilian Eggestein, dessen Vertragsverlängerung mit den Bremern ebenfalls kurz bevor steht. Beide Brüder wechselten bereits während ihrer Jugendzeit vom TSV Havelse zu Werder.

