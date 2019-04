Frankfurt/Main (dpa) - Dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart droht eine längere Pause von Kapitän Christian Gentner. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler musste beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt verletzt vorzeitig vom Feld.

"Es hat uns richtig wehgetan, dass er raus musste. Es ist eine Wadenverletzung", sagte Trainer Markus Weinzierl später. Gentner hatte zwar zuletzt am 21. Spieltag von Anfang an gespielt, gilt im Abstiegskampf mit seiner Erfahrung aber als eine wichtige Komponente für den VfB.

Weinzierl jedenfalls befürchtet eine Zwangspause des Spielführers. "Ich glaube, dass es ein bisschen schlimmer ist und dass er nicht so schnell wieder zur Verfügung steht", erklärte er. Mit 20 Punkten befindet sich der VfB weiter auf Relegationsplatz 16. Am kommenden Wochenende wartet das Heimspiel gegen Rivale 1. FC Nürnberg, der mit einem Heimsieg bis auf vier Punkte an die Schwaben herangerückt ist.

