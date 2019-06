Axel Witsel (l) will mit dem BVB die Meisterschaft gewinnen. Foto: Guido Kirchner Guido Kirchner

Dortmund (dpa) - Mittelfeldspieler Axel Witsel vom Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat Meister FC Bayern München für die neue Spielzeit den Kampf angesagt.

"Wir wollen besser sein als vergangene Saison", sagte der Belgier der "Sport Bild": "Wir können den Titel oder den Pokal gewinnen, alles ist möglich." Der 30-Jährige begründet seinen Optimismus auch mit der Einkaufspolitik seines Vereins. "Mit Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz sind wir etwas stärker geworden", sagte er.

In der vergangenen Spielzeit, als der BVB neun Zähler Vorsprung auf die Bayern verspielte, habe man "zu viele Punkte liegen lassen". Trotzdem erklärte Witsel: "Am Ende war es dennoch positiv, es war eine große Saison von uns. Niemand hat damit gerechnet, dass Dortmund so ein Jahr spielen wird. Wir müssen nun aus den Erfahrungen lernen."

