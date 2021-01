Will Werder Bremen wieder fest in der Bundesliga etablieren: Trainer Florian Kohfeldt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa Soeren Stache

Bremen (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt hat Lust auf Werder Bremen auch über die laufende Bundesliga-Saison hinaus. Das sagte der 38-Jährige der "Sport Bild".

"Ich weiß, dass es nicht normal war, dass ich trotz der Krise Trainer geblieben bin", sagte er über die schwierigen Monate und den Abstiegskampf der vergangenen Saison. "So etwas schweißt zusammen." Wie die anderen Verantwortlichen habe er im Sommer gesagt, er wolle Bremen durch die durch die Corona-Pandemie ausgelöste schwierige Situation bringen. "Was ich damit sagen will: Ich habe richtig Lust, hier alles in sichere Gefilde zu führen."

© dpa-infocom, dpa:210127-99-185768/2