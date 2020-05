Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin rechnet mit einer Rückkehr von Trainer Urs Fischer rechtzeitig vor dem Derby gegen Hertha BSC am Freitag kommender Woche.

Wie der Hauptstadt-Club mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass der Schweizer am Dienstag wieder das Training der Köpenicker leiten werde und somit auch im Olympiastadion auf der Bank sitzen könne.

Fischer fehlt den Eisernen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zum Neustart der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Der 54-Jährige muss noch zwei negative Coronavirus-Tests abliefern. Der erste Test erfolgte am Samstag, der zweite soll am Montag vorgenommen werden, hieß es bei einer Pressekonferenz. Gegen die Bayern wird die Mannschaft von Co-Trainer Markus Hoffmann betreut.

Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager von Union in Barsinghausen in dieser Woche verlassen, um zu seiner Familie in die Schweiz zu reisen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters wurde er am Samstag in Berlin zurückerwartet.

Union hatte zunächst gehofft, dass ein weiterer negativer Corona-Test am Samstag ausreichen würde, damit Fischer das Team gegen die Bayern betreuen kann. Die Entscheidung sei nun in Absprache mit der DFL Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden.

Mitteilung Union Berlin