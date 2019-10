Düsseldorf (dpa) - Mit großer Zuversicht ist Borussia Mönchengladbach zum Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul am Donnerstag gereist.

"Wir wollen jetzt zeigen, dass mit uns in dieser Gruppe zu rechnen ist. Wir müssen es mit Power und voller Motivation angehen", sagte Torhüter Yann Sommer vor dem Abflug. "Unser Selbstbewusstsein ist groß. Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel", meinte der Schweizer trotz des 0:4 im ersten Gruppenspiel vor zwei Wochen gegen den Wolfsberger AC aus Österreich.

In der Bundesliga gab es anschließend aber zwei Siege gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) und bei 1899 Hoffenheim (3:0). Vor allem die drei Erfolge in den ersten drei Auswärtsspielen der Saison machen nicht nur bei Sommer Hoffnung auf einen Erfolg am Bosporus. "Wir müssen einfach so auftreten wie in der Bundesliga", forderte Sommer, der vor seinem 30. Europapokalspiel steht.

