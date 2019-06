Le Havre (dpa) - Die Brasilianerin Formiga ist die älteste Spielerin in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften.

Beim 3:0 (1:0)-Sieg im Auftaktmatch der Brasilianerinnen gegen Jamaika in Grenoble stand die 41 Jahre und 98 Tage alte Formiga (zu deutsch: Ameise) in der Anfangsformation. Die bisherige Bestmarke hielt die zweimalige Weltmeisterin Christie Rampone aus den USA mit 40 Jahren und elf Tagen seit dem WM-Finale vor vier Jahren.

Formiga, die für Paris Saint-Germain spielt, ist zugleich die Erste bei Männern und Frauen, die zum siebten Mal eine WM bestreitet. Bisher hatte sie sich den Rekord mit der Japanerin Homare Sawa geteilt, die sechs Mal dabei war.

Älteste WM-Torschützin ist Formiga bereits seit dem 9. Juni 2015. Bei der WM in Kanada traf sie im Alter von 37 Jahren und 98 Tagen gegen Südkorea zum 1:0 in der 33. Minute. Gegen Jamaika ging sie leer aus, überragende Akteurin war Cristiane mit ihren drei Treffern in der 15., 50. und 64. Minute.

Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, waren 150 Spielerinnen der WM noch nicht geboren, als Formiga, die mit bürgerlichem Namen Miraildes Maciel Mota heißt, ihr WM-Debüt 1995 bestritt.

FIFA-WM bei Twitter

Mitteilung von Opta