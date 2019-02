Rennes (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet am 28. Februar in Frankreich ihr erstes Länderspiel im WM-Jahr. Gleichzeitig ist die erste Partie in Laval gegen den WM-Gastgeber das Debüt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Der Fahrplan der DFB-Auswahl bis zur Weltmeisterschaft in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli):

Datum Ort Maßnahme 27.02.-01.03.2019 Rennes WM-Lehrgang 28.02.2019 Laval Länderspiel: Frankreich - Deutschland (Eurosport) 01.03.-05.03.2019 München Mit Marketingtagen am 4. und 5.3. 01.04.-10.04.2019 Harsewinkel WM-Lehrgang 06.04.2019 Solna/Stockholm Länderspiel: Schweden - Deutschland (ARD) 08.04.2019 Harsewinkel Media-Day 09.04.2019 Paderborn Länderspiel: Deutschland - Japan (ZDF) 24.05.-31.05.2019 Grassau WM-Lehrgang 30.05.2019 noch offen Länderspiel: Deutschland - n.n. 03.06.2019 Frankfurt/Rennes Abreise nach Frankreich WM-Gruppenspiele 08.06.2019 Rennes Deutschland - China 12.06.2019 Valenciennes Deutschland - Spanien 17.06.2019 Montpellier Südafrika - Deutschland

