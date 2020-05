Wolfsburg (dpa) - Der Wolfsburger Meister-Trainer Stephan Lerch hat vor dem Neustart der Frauen-Bundesliga die internationale Vorreiterrolle hervorgehoben.

"Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir diese Chance bekommen haben und wieder Fußball spielen dürfen", sagte Lerch vor dem ersten Spiel nach der coronabedingten Zwangspause. Am Freitag empfängt der Titelverteidiger VfL Wolfsburg (14.00 Uhr/DFB-TV) den 1. FC Köln. "Wir gehen mit großer Demut und großer Dankbarkeit an die Sache ran, dass es bei uns nicht so weit gekommen ist", sagte der 35-Jährige mit Verweis auf Saisonabbrüche in anderen europäischen Ligen. "Das ist generell für den Frauenfußball etwas sehr Positives und wird auch so nach außen hin wahrgenommen."

Er freue sich darauf, "endlich wieder 90 Minuten ein Stück weit fußballerische Normalität" erfahren zu dürfen, sagte Lerch unter der Woche. Der Chefcoach des deutschen Meisters wertete die Erlaubnis der Politik und des Deutschen Fußball-Bundes als "ganz starkes Zeichen und ganz starkes Signal über Deutschland hinaus". Als europaweit erste Frauen-Profiliga setzt die Bundesliga ihre unterbrochene Saison fort. "Wir haben eine besondere Verantwortung", betonte Lerch.

Sechs Spieltage stehen noch aus, in der Tabelle führen die noch ungeschlagenen Wolfsburgerinnen vor dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim. Die Verfolger-Teams treffen am Samstag (13.00 Uhr/sportschau.de und BR24 Sport live) aufeinander. Auch in der Frauen-Bundesliga sind keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

Infos zur Frauen-Bundesliga

Tabelle der Frauen-Bundesliga

DFB-Übersicht zu Corona

Neuer Rahmenterminkalender Frauen