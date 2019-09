Buenos Aires (dpa) - Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft wird ohne die Offensivspieler Sergio Agüero und Angel di Maria im Testspiel gegen Deutschland antreten.

Manchester-City-Angreifer Agüero und di Maria vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain stehen nicht im Aufgebot für die Partie am 9. Oktober in Dortmund, das am 27. September veröffentlicht wurde. Beide hatten seit der Copa America in Brasilien nicht mehr für die Nationalmannschaft ihres Landes gespielt. Dafür nominierte Trainer Lionel Scaloni den Dortmunder Leonardo Balerdi, Lucas Alario von Bayer Leverkusen und Nicolás González vom Zweitligisten VfB Stuttgart. Fehlen wird Kapitän Lionel Messi, der für drei Monate für Länderspiele gesperrt ist.

Terminplan Nationalmannschaft

Deutsche Nationalspieler von A bis Z

Team hinter dem Team

Infos zur EM 2020

Infos zur EM-Qualifikation und Gruppen