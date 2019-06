Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Bundesligatrainer Manuel Baum wird neuer Coach der deutschen U20-Auswahl.

Der 39 Jahre alte Fußball-Lehrer, der Anfang April seinen Job beim FC Augsburg verlor, wird in seiner Funktion künftig von den Co-Trainern René Rydlewicz und Engin Yanova unterstützt. Das hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes auf seiner Sitzung in Frankfurt beschlossen.

"Nach der sehr intensiven und wertvollen Zeit beim FC Augsburg freue ich mich auf die neue Herausforderung beim DFB. Mein Bestreben ist es, Spieler weiterzuentwickeln, die Ausbildung von Talenten und Trainern mitzugestalten sowie einen intensiven Austausch mit den Vereinen zu pflegen und auch persönlich hinzuzulernen", sagte Baum in einer DFB-Mitteilung. Sein noch bis 2020 gültiger Vertrag in Augsburg war zuvor aufgelöst worden.

Baum hatte die Schwaben nach seiner Amtsübernahme im Dezember 2016 zweimal zum Bundesliga-Klassenverbleib geführt, seinen Stuhl am 9. April dieses Jahres aber für Martin Schmidt räumen müssen. Beim DFB soll er sich künftig auch in die Trainerausbildung einbringen und dabei den jährlichen Fußball-Lehrer-Lehrgang unterstützen. "Wir haben ganz bewusst einen Trainer gesucht, der neben aktueller Erfahrung aus dem Profibereich auch einen Bezug zum Nachwuchsfußball in seiner Vita hat. Manuel passt exakt in unser Anforderungsprofil", begründete Meikel Schönweitz, DFB-Cheftrainer U-Nationalmannschaften, die Wahl.

DFB-Mitteilung