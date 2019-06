Luca Waldschmidt (M) führt mit sieben Treffern die EM-Torschützenliste an. Foto: Cezaro De Luca Cezaro De Luca

Udine (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat seinen Torjäger Luca Waldschmidt vor dem EM-Finale gegen Spanien für dessen Formstärke gelobt.

"Er surft auf einer kleinen Welle. Manchmal ist es als Stürmer so, man kann machen, was man will, und man trifft", sagte Kuntz über den 23-Jährigen vom SC Freiburg. "Und dann gibt es Perioden, wo man aus einem Meter das Tor nicht trifft. Ich bin froh, dass er gerade diese Phase hat", ergänzte der frühere Stürmer.

Waldschmidt könnte sich mit einem weiteren Tor im Endspiel am Sonntag den Rekord als bester Torschütze bei U21-Europameisterschaften sichern. Der Angreifer hat bislang in vier Spielen siebenmal getroffen und damit genauso oft wie der bisherige Rekordhalter Marcus Berg 2009. "Seine Leistungen sind das Ergebnis einer guten Teamleistung", sagte Kuntz. "Natürlich stehen Stürmer oft im Fokus, aber sehe auch andere Positionen, die bei uns sehr gut besetzt sind."

