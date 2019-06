Triest (dpa) - Fußball-Nationalstürmer Luka Jovic hat mit Serbiens U21 einen Fehlstart in die EM in Italien und San Marino erlebt. Die Mannschaft um den Frankfurter Stürmer unterlag in der deutschen Gruppe B mit 0:2 (0:1) gegen EM-Debütant Österreich.

Damit müssen die Serben, die am Donnerstag nächster Gegner der deutschen U21 sind, um das Weiterkommen bangen. Nur der Gruppensieger sowie der beste der drei Gruppenzweiten ziehen ins EM-Halbfinale ein.

Die deutsche Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz startet am Montag (21.00 Uhr/ARD) gegen Dänemark in das Turnier. Stürmer Hannes Wolf, der im Sommer von RB Salzburg zu RB Leipzig wechselt, hatte die Österreicher in Führung gebracht (37. Minute). Später musste der 19-Jährige nach einem Foul verletzt vom Platz getragen werden, Serbiens Vukasin Jovanovic sah die Rote Karte (75.). Sascha Horvath verwandelte den fälligen Freistoß zum 2:0 für den Außenseiter (78.).

Österreich-Coach Werner Gregoritsch, Vater des Augsburgers Michael Gregoritsch, bot vier Bundesliga-Profis auf. Kevin Danso vom FC Augsburg, Philipp Lienhart vom SC Freiburg, der Hoffenheimer Stefan Posch und Mathias Honsak von Holstein Kiel standen in der Startelf.

