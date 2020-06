Berlin (dpa) - Oliver Bierhoff hat vorgeschlagen, die im Herbst anstehende Nations League nicht mit Hin- und Rückspielen, sondern als eine Veranstaltung an einem neutralen Ort auszutragen.

"Das wäre eine Alternative. Eine Art Mini-Turnier könnte eine Idee sein", sagte der DFB-Direktor dem "Kicker". Da im Herbst wohl noch nicht mit Zuschauern gespielt werden könne, sei "bei den Nationalverbänden die Bereitschaft vielleicht größer, an einem neutralen Ort zu spielen. Man würde unnötige Reisen verhindern und könnte die Spieler ... besser kontrollieren." Deutsche Gruppengegner in der Liga A sind die Ukraine, Spanien und die Schweiz.

Der DFB würde laut Bierhoff als Ausrichter eines solchen Turniers zur Verfügung stehen: "Wir haben das Know-how und eine Top-Organisation im DFB, das haben wir schon mehrfach bewiesen. Wenn ein solches Modell der UEFA hilft, würde ich sagen: Ja, wir stehen bereit."

Die UEFA wollte sich am Dienstag auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern, kündigte aber an, dass ihr Exekutivkomitee über das Format der Nations League bei der nächsten Sitzung am 17. Juni diskutieren werde. Bislang sind je zwei Gruppenspiele im September, Oktober und November mit Hin- und Rückspielen vorgesehen.

Kicker