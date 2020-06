Berlin (dpa) - Joachim Löw fürchtet keinen Qualitätsverlust, wenn er mit der Fußball-Nationalmannschaft nach monatelanger Corona-Pause wieder Spiele bestreiten darf.

"Ein Nationalspieler bringt so viel Qualität mit, dass er grundsätzlich schnell in der Lage ist, verschiedene Anforderungen binnen kürzester Zeit umzusetzen, egal, ob im Verein oder der Nationalmannschaft", sagte der Bundestrainer in einem DFB-Interview.

"Wofür es jedoch immer eine gewisse Zeit lang braucht, sind die Automatismen." Die könnten aber im Trainingslager vor der auf 2021 verschobenen EM wieder vervollkommnet werden. "Es kann sein, dass wir gerade im taktischen Bereich etwas mehr machen müssen als sonst, doch auch das werden wir hinbekommen. Wenn es wieder losgeht, werden wir bereit sein", betonte Löw.

Löw hofft auf einen Neustart im September, wenn die neue Nations League beginnen soll. Der letzte Auftritt seines Teams ist inzwischen mehr als ein halbes Jahr her. "Innerhalb der Sportlichen Leitung sprechen wir mehrmals in der Woche miteinander, das ist auch unabhängig von Corona so", sagte Löw.

"Wir tauschen uns aus über Spieler, über mögliche Trainingsinhalte und ähnliches. Natürlich sprechen wir aber auch über persönliche Dinge, gerade in dieser Zeit wäre es doch ungewöhnlich, dies auszuklammern." Darüber hinaus habe er auch mit einigen Trainerkollegen aus dem In- und Ausland telefoniert: "Die Welt schaut voller Anerkennung auf Deutschland und darauf, wie wir den Wiedereinstieg in den Ligabetrieb bewältigen."

Terminplan Nationalmannschaft

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

DFB-Infos zur verschobenen EM

Alle Infos der UEFA zur verschobenen EM

Interview Joachim Löw auf DFB-Homepage