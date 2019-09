Zürich (dpa) - Nach Xherdan Shaqiris Absage für zwei EM-Qualifikationsspiele will der Schweizer Fußballverband seinen Star zur Rückkehr in die Nationalmannschaft bewegen. Eine Delegation will nach Liverpool reisen, um mit dem ehemaligen Bayern-Profi zu reden.

"Wir werden Xherdan besuchen, um ihn zu unterstützen und um zu verstehen, was seine Probleme verursacht", sagte Nationalmannschafts-Direktor Pierluigi Tami.

Shaqiri, der beim Champions-League-Sieger FC Liverpool unter Vertrag steht, hatte letzte Woche freiwillig auf die Partien in Irland (1:1) und gegen Gibraltar (4:0) verzichtet. Medienberichten zufolge soll es Differenzen zwischen dem 81-maligen Nationalspieler und Nationalcoach Vladimir Petkovic geben.

"Wir haben kein Recht, Xherdan Vorwürfe zu machen. Er hat über 80 Länderspiele für die Schweiz absolviert", sagte Tami. Man werde versuchen, ihn vor den wichtigen Duellen im Oktober gegen Dänemark und Irland zur Rückkehr zu bewegen. Tami bestätigte Probleme: "Wir müssen uns ihnen stellen und dürfen keine Zeit verlieren, indem wir denken, dass sie sich von alleine lösen werden." Tami kündigte auch ein Gespräch mit Stephan Lichtsteiner an. Der beim Bundesligisten FC Augsburg spielende Auswahlkapitän war von Petkovic zuletzt nicht mehr aufgeboten worden.

Schweizer Fußballverband