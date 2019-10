Hat sich bei einem Länderspiel gegen Nigeria verletzt: Brasiliens Superstar Neymar. Foto: Then Chih Wey/XinHua/dpa Then Chih Wey

Singapur (dpa) - Brasiliens Superstar Neymar hat sich erneut verletzt. Beim 1:1 (0:1) des Fußball-Rekordweltmeisters im Freundschaftsspiel gegen Nigeria humpelte der Stürmer bereits nach zwölf Minuten vom Platz.

Für den 27-Jährigen kam Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho. Wie schwer die Blessur am linken Oberschenkel des Angreifers von Paris Saint-Germain ist, wurde zunächst nicht bekannt.

Im National Stadium von Singapur gingen die Afrikaner durch Joe Aribo in der 35. Minute in Führung. Kurz nach der Pause glich Casemiro (48.) aus, wenig später traf er mit einem Kopfball die Latte.

Neymar hat in der letzten Zeit immer wieder mit teils schweren Verletzungen, darunter am Knöchel und Fuß, zu kämpfen. So hatte er den Sieg der Seleção bei der diesjährigen Copa America wegen einer Blessur am rechten Knöchel verpasst. Insgesamt verletzte sich Neymar laut der Zeitung "As" während seiner Zeit bei PSG neun Mal. In dieser Saison hat er erst fünf Spiele für seinen Club bestritten. In beiden Spielzeiten in Paris verpasste er rund 40 Spiele.

Beim 6:1 (3:0) der Argentinier gegen Ecuador im spanischen Elche trafen im Leverkusener Lucas Alario (20.) und Lucas Ocampos (86.) die beiden Offensivspieler, die auch zuvor beim 2:2 in Dortmund gegen Deutschland erfolgreich waren. In Abwesenhit des verletzten Lionel Messi waren zudem Jhon Jairo Espinoza mit einem Eigentor (27.), Leandro Paredes per Elfmeter (32.), German Pezzella (66.) und Nicolas Dominguez (82.) für den zweimaligen Weltmeister erfolgreich. Den einzigen Treffer für Ecuador erzielte Angel Mena nach 49 Minuten.

