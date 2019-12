Glasgow (dpa) - Die Glasgow Rangers haben die fast drei Monate anhaltende Siegesserie von Celtic Glasgow gestoppt und sind in der schottischen Premiership bis auf zwei Punkte an den Erzrivalen herangerückt.

Die Mannschaft von Trainer Steven Gerrard gewann das brisante Fußball-Duell mit 2:1 (1:1) und hat in der laufenden Saison sogar noch ein Spiel weniger ausgetragen. Die bis dato letzte Niederlage hatte Tabellenführer Celtic am 6. Oktober mit 0:2 beim FC Livingston kassiert.

Ryan Kent brachte die Rangers vor 58 902 Zuschauern in der 36. Minute in Führung, doch schon sechs Minuten später erzielte Odsonne Edouard den Ausgleich. Der Kroate Nikola Katic sorgte nach der Pause für einen der eher seltenen Siege der Rangers gegen Celtic (56.). Dass Alfredo Morelos vom Siegerteam in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah, hatte keine Auswirkung mehr auf das Prestigeduell.

Celtic bleibt nach 20 Spielen mit 52 Punkten vorn, die Rangers haben in bisher 19 Partien 50 Zähler geholt.

