London (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur hat drei Tage vor dem Rückspiel im Achtelfinale eine Niederlage im brisanten Nord-London-Derby knapp abwenden können.

Gegen den FC Arsenal kamen die Spurs im Wembley-Stadion zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag geht Tottenham mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Königsklassen-Duell mit dem BVB.

Der Waliser Aaron Ramsey (16. Minute) hatte am Samstag den Führungstreffer für die Gäste erzielt. Englands Starstürmer Harry Kane (74.) besorgte per Strafstoß den Ausgleich für Tottenham. Spurs-Keeper Hugo Lloris hielt in der Nachspielzeit (90.+1) einen Foulelfmeter des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang. Kurz vor dem Abpfiff sah Arsenal-Profi Lucas Torreira nach hartem Einsteigen die Rote Karte.

Tottenham hielt nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen den Lokalrivalen im Rennen um einen Champions-League-Platz auf Distanz. Die Spurs bleiben mit vier Punkten Vorsprung auf Arsenal Dritter.

Meister Manchester City übernahm nach einem 1:0 (0:0)-Sieg beim AFC Bournemouth vorerst die Tabellenführung. Der eingewechselte Riyad Mahrez (55.) erzielte das Tor für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, die am Samstagabend zwei Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten FC Liverpool hatte. Die Reds können am Sonntag mit einem Sieg beim FC Everton wieder auf Platz eins der Tabelle springen.

Manchester United zog durch ein 3:2 (0:1) gegen den FC Southampton an Arsenal vorbei. In der unterhaltsamen Partie im Old Trafford gingen die Gäste durch Yan Valery (26.) in Führung. Nachdem Andreas Pereira (53.) und Romelu Lukaku (59.) die Partie für Rekordmeister Man United gedreht hatten, traf James Ward-Prowse (75.) zum Ausgleich für Southampton, bevor Romelu Lukaku (88.) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit hielt Southamptons Keeper Angus Gunn noch einen Strafstoß von Paul Pogba (90.+5).

