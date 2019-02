Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss wochenlang auf Stürmer Martin Harnik verzichten. Der 31-Jährige erlitt beim Achtelfinalsieg im DFB-Pokal am Dienstag bei Borussia Dortmund eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich, teilte Werder mit.

"Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und uns in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt, präzisierte wenig später aber: "Wir müssen mit sechs bis acht Wochen Ausfallzeit rechnen." Dies sei zudem "optimistisch". Die Bremer spielen am Sonntag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr).

Werder-Tweet

Werdet-Tweet 2