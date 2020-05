Hannover (dpa) - Hannovers Trainer Kenan Kocak freut sich, dass auch seine Mannschaft am Samstag den Spielbetrieb in der 2. Fußball-Bundesliga wieder aufnehmen kann.

"Wir sind froh, dass es los geht. Wir sind gut vorbereitet, haben gut gearbeitet und freuen uns auf ein Stück Normalität", sagte der 39-Jährige. Anders als die meisten Konkurrenten starteten die 96er am vergangenen Wochenende noch nicht wieder in die Saison. Die Partie gegen Dynamo Dresden konnte wegen zwei Coronavirus-Fällen bei den Sachsen nicht stattfinden. Die gesamte Dynamo-Mannschaft musste in Quarantäne.

Für 96 geht es nun am Samstag gleich mit dem prestigeträchtigen Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück los (13.00 Uhr/Sky). Bei der Partie an der Bremer Brücke wäre gute Stimmung normalerweise garantiert gewesen, nun ist kein Stadion-Publikum zugelassen. "Ohne die Zuschauer fehlt ein Stück Fußball. Das brauchen wir nicht schönzureden", sagte Kocak. "Wir müssen die Situation annehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen."

