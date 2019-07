Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss die Vorbereitung auf das erste Saison-Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Wehen Wiesbaden ohne seinen Cheftrainer starten.

Wie der Club am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, fällt Daniel Meyer aufgrund einer Viruserkrankung vorerst aus. Über die Schwere der Erkrankung und die zu erwartende Dauer des Ausfalls machten die Auer keine Angaben. "Bereits beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Fürth hatte Daniel Beschwerden", heißt es in der Mitteilung. Der FC Erzgebirge hatte die Partie mit 2:0 gewonnen.

Nach dem trainingsfreien Dienstag war das nächste Training der "Veilchen" für den Mittwochnachmittag angesetzt. Die beiden Co-Trainer André Meyer und Marc Hensel vertreten erst einmal Chefcoach Meyer.

Mitteilung des FC Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue auf Twitter

Erzgebirge Aue auf Facebook