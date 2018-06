Aue (dpa) - Daniel Meyer ist der neue Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Der 38-Jährige wurde auf einer Pressekonferenz als Nachfolger des am 28. Mai zurückgetretenen Hannes Drews vorgestellt.

Meyer war zuletzt zwei Jahre lang als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und U19-Trainer bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln tätig. Der Fußballlehrer hat bei den Sachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben, der für die 2. Bundesliga gültig ist.

"Ich bin beeindruckt von den Rahmenbedingungen, die man hier geschaffen hat. Ich habe in kürzester Zeit schon viele nette Leute kennengelernt. In den nächsten Tagen geht es zunächst darum, die Saison vorzubereiten und zu planen", sagte Meyer, der vor seiner Zeit als Nachwuchsleiter in Köln als Jugendtrainer bei Energie Cottbus und dem Halleschen FC gearbeitet hatte. Im Jahr 2015 erhielt er die Fußballlehrer-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes an der Hennes-Weisweiler-Akademie.

Meyer ist bereits der vierte Auer Cheftrainer innerhalb eines Jahres. Nach Domenico Tedesco, Thomas Letsch und Drews setzt der FC Erzgebirge mit dem gebürtigen Hallenser erneut auf einen zunächst eher unbekannten Coach. Am 25. Juni wird Meyer das erste Mal auf dem Trainingsplatz in Aue stehen. Dann startet die Saisonvorbereitung.

