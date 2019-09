Hamburg (dpa) - Die Debatte um die Identität von Bakery Jatta hat die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zusammengeschweißt.

"Der Zusammenhalt in der Gruppe wurde gestärkt, und wir wissen, dass wir uns auch in schwierigen Phasen aufeinander verlassen können", sagte der Hamburger U21-Nationalspieler Adrian Fein in einem Interview mit den Internetportalen "Goal" und "Spox". "Jetzt ist zum Glück alles geklärt", sagte Fein weiter.

Der Mittelfeldspieler des Zweitliga-Spitzenreiters kann sich seinen Teamkollegen auch gut im Kreis der deutschen U21 vorstellen: "Ein Spieler wie "Baka" tut jedem Team gut, und ich würde mich freuen, wenn er bald auch bei der U21 dabei wäre."

