Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV kann das vorentscheidende Spiel um die Aufstieg in die Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn mit seinem Kapitän Aaron Hunt bestreiten.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seine Rückenprobleme überwunden. "Er ist erst mal gesund. Es ist wichtig, dass er im Kader steht", sagte Trainer Hannes Wolf. Seine Mannschaft will sich mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga erhalten. Derzeit sind die Hamburger Vierte.

