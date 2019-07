Regensburg (dpa) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Offensivspieler Nicolas Wähling von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Wie die Oberpfälzer mitteilten, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Wähling spielte in den Jugendmannschaften des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim, für die er vier Jahre aktiv war. Bei den Kraichgauern lief er in der A-Junioren-Bundesliga und für die U23 in der Regionalliga auf.

