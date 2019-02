Duisburg (dpa) – Der MSV Duisburg muss für den weiteren Saisonverlauf in der 2. Fußball-Bundesliga auf Angreifer Borys Taschtschi verzichten.

Der 25-Jährige hatte sich bereits im Januar eine Sehnenreizung im Oberschenkel zugezogen und erlitt nun im Zuge der Genesung einen Rückschlag. "Die Ärzte hatten Taschtschi grünes Licht gegeben. Leider hat er sich jetzt wieder an der gleichen Stelle verletzt, so dass er wahrscheinlich komplett für den Rest der Saison ausfallen wird", erklärte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie bei Erzgebirge Aue am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Lieberknecht plant zudem nicht mehr mit Richard Sukuta-Pasu. Der 28 Jahre alte Angreifer will den Club laut Angaben des MSV verlassen und hält sich demnach bei einem möglichen neuen Verein auf. "Er hat uns vor rund zwei Wochen mitgeteilt, dass er ein lukratives Angebot erhalten hat und deshalb gerne wechseln möchte. Ich halte es so, dass wir Reisende nicht aufhalten", sagte Lieberknecht. Sukuta-Pasu war im vergangenen Sommer zum MSV gewechselt, kam seitdem aber nicht über Reservistenrolle hinaus.

