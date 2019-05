Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Debakel erlebt und den Sprung auf Platz zwei verpasst.

Die erschreckend schwachen Hanseaten verloren gegen den FC Ingolstadt hochverdient mit 0:3 (0:1). Trotz des siebten Spiels ohne Sieg haben die Hanseaten zwei Runden vor dem Saisonende dennoch weiter eine Aufstiegschance.

Die abstiegsgefährdeten Ingolstädter feierten indes unter ihrem neuen Trainer Tomas Oral im fünften Spiel den vierten Sieg und verbesserten sich auf Relegationsplatz 16. Dario Lezcano (8.), Thomas Pledl (69.) und Marcel Gaus (72.) erzielten die Tore.

Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Spiel. Der HSV knüpfte indes vor 50.768 Zuschauern an die letzten schwachen Vorstellungen an. Selbst das 0:2 des Aufstiegskonkurrenten SC Paderborn in Bielefeld am Vorabend beflügelte die Mannschaft des zunehmend unter Druck stehenden Trainers Hannes Wolf. Das Drei-Tage-Trainingslager in Rotenburg/Wümme schien nichts gebracht zu haben.

Die Ingolstädter gingen mit ihrem ersten Torschuss in Führung, als Lezcano einen Fehler von Hamburgs Verteidiger Leo Lacroix nutzte. Der HSV wirkte danach noch verunsicherter. Ein Kopfball von Bakery Jatta (17.) war noch die beste Chance vor der Pause.

Nach dem Wechsel drückte der HSV, agierte aber zu ideenlos. Ingolstadt stand sicher. Die Entscheidung dann durch Pledl (68.), der einen weiteren Fehler von Josha Vagnoman nutzte, vom eigenen Strafraum los lief und traf. Drei Minuten später machte Gaus alles klar.

