Darmstadt (dpa) - Arminia Bielefeld hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert und macht den Favoriten aus Hamburg und Stuttgart weiter mächtig Konkurrenz.

Das Team von Trainer Uwe Neuhaus gewann am Sonntag zum Abschluss des 15. Spieltages mit 3:1 (0:0) beim SV Darmstadt 98 und zog damit am Hamburger SV vorbei, der am Freitag in Osnabrück gepatzt hatte. Vor 13 898 Zuschauern war einmal mehr Stürmer Fabian Klos der Matchwinner für die Ostwestfalen. Klos sorgte mit einem Doppelschlag (48. und 49. Minute) für die Vorentscheidung nach der Halbzeit. Das Anschlusstor von Tobias Kempe (71.) kam zu spät, Andreas Voglsammer (90.+2) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Dabei hatte die erste Halbzeit vor allem den offensiv auftretenden Gastgebern Mut gemacht. Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis erspielte sich zahlreiche Chancen und verpasste vor der Halbzeit nur das Tor. Nach dem Wechsel vollstreckte Klos gleich zweimal in kurzer Zeit und schoss so seine Saisontore elf und zwölf. Danach kontrollierte Bielefeld souverän das Spiel. Kempes Anschluss brachte kurzzeitig Stimmung, aber nicht mehr die Wende.

Kader Darmstadt 98

Spielplan Darmstadt 98

Tabelle der 2. Bundesliga

Kader Arminia Bielefeld