Alte Kleiderbügel an der Wand lassen sich als Rankhilfe für Kletterpflanzen nutzen. Foto: diy-academy.eu

Do it yourself liegt im Trend. Auch für Balkon und Garten gibt es findige Ideen, die praktisch sind und wenig oder gar nichts kosten. Noch ein paar alte Drahtkleiderbügel im Schrank?

Köln (dpa/tmn) - Eine mögliche Rankhilfe für das Grün im Garten und auf dem Balkon findet sich im Kleiderschrank: Alte Kleiderbügel aus Draht lassen sich entsprechend zweckentfremden. Die DIY Academy in Köln rät dazu, die Bügel mit einem Dübel an die Wand zu schrauben. Ein Stück Korken dient als Abstandhalter. Mehrere Bügel lassen sich auch ineinander verhaken. Auch eine andere Stütze für manche Pflanze kann aus dem Haushalt zweckentfremdet werden: Ringe für Duschvorhänge oder Gardinen taugen als Klammern, um rankendes Grün locker an Stützstangen zu befestigen. Bilder Ein Stück Korken dient für die Kleiderbügel als Abstandhalter zur Mauer. Foto: diy-academy.eu

Halter für Duschvorhänge oder Gardinen lassen sich auch als Pflanzenklammern nutzen. Foto: diy-academy.eu

