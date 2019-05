Drei Fragen, drei Antworten. Klar und präzise, was steht auf der persönlichen Agenda in Biere?

Biere l Wie zufrieden sind Sie persönlich und ist die Partei/Ihre Interessengemeinschaft mit dem Wahlergebnis? Was sind ihre Pläne im Gemeinderat, und wofür werden Sie sich einsetzen? Und wo sehen sie aufkommende Probleme für die Arbeit im Gemeinderat? Mit diesen Fragen wurden aus den acht verschiedenen Politikergruppen die meist gewählten Sieger der Gemeinderatswahl konfrontiert. Viele Meinungen zu den möglichen Problemen waren ähnlich. Die Themen, für die sich die Gewählten einsetzen werden, könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch verschiedene Lösungsansätze waren zu hören.

Kandidaten danken den Wählern

In einem Punkt waren sich alle acht Befragten einig. Sie dankten ihren Wählern für den Einzug in den Gemeinderat. Tim Andy Sroka fasste das Ergebnis mit den Worten: „Das ist ja geil“ zusammen. Der bundesweite Trend ist in Bördeland nicht überall zu erkennen. Die SPD stärkt ihre Position mit fünf Gemeinderatssitzen. Dies sieht bundes- sowie europaweit eher anders aus. Dennoch legten die Grünen, in Person von Gösta Zahn, und die CDU weiter zu. Auch die FDP ist mit Susanne Zahn vertreten. Mit Abstand die meisten Einzelstimmen (694) hat Frank Ahrend von der CDU, die sechs Plätze im Rat erreicht hat. Zwar dankt er im Telefoninterview seinen Wählern, dennoch wollte er sich nicht weiter zu den gestellten Fragen am Telefon äußern. Mit 625 Stimmen ist Ekkehard Horrmann von der Bürgerinitiative Welsleben am zweitmeisten gewählt worden. Er wird sich für die Renovierung von gemeindeeigenem Wohnraum einsetzen. „Die verschiedenen Ortschaften sollen noch mehr rausgeputzt werden“, erklärt er weiter. Auch um verfallene private Grundstücke möchte er sich einsetzen und weiter vermitteln.

Gemeindewohnraum soll saniert werden

Die meisten Stimmen als Einzelbewerber hat Tim Andy Sroka erreicht (561). Auch er möchte sich für Investitionen in den kommunalen Wohnraum einsetzen. „Viele sind im schlechten Zustand“, schätzt er die Situation ein.

Marco Schmoldt von der SPD hat parteiintern mit 494 Stimmen die Wahl gewonnen. Er sieht gerade das zukünftige Leitbild der Gemeinde als seine Hauptaufgabe an. „Mit Blick auf das integrierte gemeindliche Entwicklungskonzept (IGEK) wollen wir die Zukunft familienfreundlich und modern gestalten“, so Schmoldt. Auch setzt er sich für den reibungslosen Ablauf der Schulsanierung in Welsleben und die Einquartierung der Schüler in „seinem“ Eickendorf ein. „Wir werden gute Gastgeber sein“, blickt er in die Zukunft.

Gisela Schröder von den Freien Wählern hat 437 Stimmen erreicht. „Ich werde mich besonders für die älteren Mitbürger einsetzen. Bei bürokratischen Angelegenheiten und bei der ärztlichen Versorgung brauchen viele ältere Menschen Unterstützung“, so Gisela Schröder. Auch stehen das Radwegkonzept und die Zusammenarbeit der Vereine auf ihrer persönlichen Agenda. Knapp dahinter reiht sich Susanne Brehmer (FDP) mit 400 Stimmen ein. Gerade die Förderung von Bildungseinrichtungen ist ihr Steckenpferd, erklärt sie. Auch die verschiedenen Vereine sollen mehr noch unterstützt werden. „Die Basis der Gemeinde sind nun mal die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen“, so Brehmer weiter.

Baumbeflanzung

Gösta Zahn, der sich für die Grünen für den Gemeinderat hat aufstellen lassen, ist mit 367 Stimmen der Nächste, der so viel wie möglich im Gemeinderat bewegen will. Er wird sich für bessere Lebensbedingungen in den sieben Ortschaften der Gemeinde einsetzen. Dafür soll in der gesamten Gemeinde mehr in die Natur investiert werden. Insbesondere der (Fahrrad-) Weg von Eggersdorf nach Schönebeck soll seiner Meinung nach mit vielen neu gepflanzten Bäumen bestückt werden. „Generell ist gerade der Baumbestand ausbaufähig“, ergänzt er.

Zuletzt wurde noch Sebastian David von der Pro Eggersdorf mit 19 Anderen in den Gemeinderat gewählt. „Ich werde mich besonders für die Belange der Jüngeren einsetzen“, ist er sich sicher. „Wir müssen die Jüngeren abholen und sie mehr in den Ortsteilen integrieren“, so David weiter.

In einem sind sich alle Befragten sicher: Der Straßenausbau wird zu Problemen und Diskussionen führen. Die ungewisse Situation der Straßenausbaubeiträge und die unsichere Finanzierung sehen alle als heikles Thema an. Auch die generelle Finanzsituation in der Gemeinde wird wohl stark diskutiert werden, sind sich die Gewählten sicher. Das Thema Suedost-Link wird ebenfalls, laut den Befragten, zu Konflikten führen.

Kleckern statt Klotzen

Nun gilt es zu Handeln. Anpacken und gestalten, da waren sich alle sicher, möchte jeder mit den anderen Gemeinderäten gemeinsam. Wie gut das klappt, wird sich zeigen.